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НАСА начало сборку Europa Clipper

НАСА начало сборку станции Europa Clipper, которую в 2024 году запустит к Европе

Фото: NASA / globallookpress.com

НАСА начало сборку автоматической межпланетной космической станции (АМС) Europa Clipper, которую планируется запустить к Европе, одному из естественных спутников Юпитера, в октябре 2024 года, пишет Лаборатория реактивного движения.

Сборка космического аппарата ведется Лабораторией реактивного движения НАСА в Калифорнии. Основная часть оборудования для миссии поступает из США и Европы. Монжаж большей части систем планируется завершить к концу 2022 года. «Когда он будет полностью собран, Europa Clipper НАСА будет таким же большим, как внедорожник с солнечными батареями, достаточно длинными, чтобы охватить баскетбольную площадку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Europa Clipper будет вращаться вокруг Юпитера и проведет несколько близких пролетов мимо Европы, внутри которой, как считается, имеется подледный океан с жидкой водой. Космический аппарат соберет данные об атмосфере, поверхности и недрах юпитерианской луны, внутри которой допускается существование жизни.

Запустить Europa Clipper к Европе планируется в октябре 2024 года с космодрома на мысе Канаверал при помощи ракеты Falcon Heavy. Юпитера АМС должна достигнуть в апреле 2030 года.

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В феврале 2021 года заместитель директора Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН), член-корреспондент Олег Кораблев напомнил, что в 2000-2010-х годах прорабатывалась российско-европейско-американская миссия, предполагавшая отправку к Европе АМС Europa Jupiter System Mission.

В мае 2016 года НАСА, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters учеными из Лаборатории реактивного движения (город Пасадена), сообщило, что химический баланс подледного водоема Европы напоминает таковой в земном океане.

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Иван Потапов
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