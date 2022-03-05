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ФСБ задержала участника «Крымско-татарского батальона»

В Крыму задержан участвовавший в блокаде полуострова член «Крымско-татарского батальона»

Фото: Виталий Невар / ТАСС

В Крыму задержан участвовавший в энергетической и экономической блокаде полуострова член так называемого «Крымско-татарского батальона». Об этом в субботу, 5 марта, со ссылкой на ФСБ России сообщает ТАСС.

По данным агентства, гражданин Украины вступил в состав незаконного вооруженного формирования, дислоцировавшегося в Херсонской области в 2015 году. Позже он прошел тактическую и огневую подготовку под руководством инструкторов националистических батальонов, что позволило ему вскоре принять участие в блокаде Крыма.

26 февраля глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что на Украине получили прибежище немало террористов, в том числе те, кто убивал в Чечне.

24 февраля глава государства сообщил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По его утверждению, она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Владимир Седов
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