Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Националисты в Херсоне попытались сорвать выдачу гуманитарной помощи из России

Источник ТАСС сообщил о попытке националистов сорвать выдачу гуманитарной помощи в Херсоне

Фото: пресс-служба ФСБ России / РИА Новости

Националисты пытаются сорвать в Херсоне выдачу гуманитарной помощи из России. Об этом сообщил ТАСС близкий к силовым структурам источник.

«В Херсоне националисты по заданию СБУ пытаются сорвать гуманитарную акцию. Народное ополчение установило организаторов, и в ближайшее время они будут задержаны», — уточнил собеседник.

Ранее о том, что власти Херсона отказались принимать гуманитарную помощь от России, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В четверг, 24 февраля, Россия начала военную операцию по защите Донбасса. До этого Луганская и Донецкая народные республики пожаловались президенту России Владимиру Путину на условия жизни.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине подтвердили гибель члена киевской делегации на переговорах с Россией
США решили подготовить план на случай изгнания Зеленского
Россиянам назвали альтернативы сервисам Booking и Airbnb
Сбер перечислил принимающие карты «Мир» страны
Юрист рассказала о возможности снижения зарплаты сотрудникам компаний
Сбер разъяснил дальнейшую работу карт Visa и MasterCard
Mastercard объявила о приостановке операций в России
В России спрогнозировали рост цен на цветы к 8 марта
Вучич объяснил поддержку резолюции в ООН по операции России на Украине
Visa объявила о приостановке работы в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.