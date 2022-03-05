Националисты в Херсоне попытались сорвать выдачу гуманитарной помощи из России

Националисты пытаются сорвать в Херсоне выдачу гуманитарной помощи из России. Об этом сообщил ТАСС близкий к силовым структурам источник.

«В Херсоне националисты по заданию СБУ пытаются сорвать гуманитарную акцию. Народное ополчение установило организаторов, и в ближайшее время они будут задержаны», — уточнил собеседник.

Ранее о том, что власти Херсона отказались принимать гуманитарную помощь от России, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В четверг, 24 февраля, Россия начала военную операцию по защите Донбасса. До этого Луганская и Донецкая народные республики пожаловались президенту России Владимиру Путину на условия жизни.

