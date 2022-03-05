В Крыму ответили на новые претензии украинских властей на полуостров

Новые претензии украинских властей на Крым можно назвать истерикой. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, передает РИА Новости.

«Истерика и конвульсии. Какой Крым, если наши вооруженные силы уже под Киевом. Вопрос о сохранении санкций давно уже неактуален», — подчеркнул Гемпель. По его словам, украинские депутаты должны оперативно обсудить вопрос о безоговорочной капитуляции с целью сохранения своего государства.

Ранее глава комитета крымского парламента заявил, что русские немцы, проживающие в Германии, испытывают гонения в связи с ситуацией на Украине. Он отметил, что люди боятся, что это перерастет в массовое явление. «Нам поступают тревожные сообщения от русских немцев, проживающих в Германии. Творится что-то запредельное», — заключил Гемпель.

В свою очередь спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что страны Запада на фоне антироссийской политики устроили гонения на деятелей культуры, представляющих Россию.