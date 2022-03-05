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Всемирный банк предоставит кредит Украине на полмиллиарда долларов

Всемирный банк подготовил кредит на 500 миллионов долларов для Украины

Фото: Johannes Christo / Reuters

Всемирный банк (ВБ) предоставит Украине кредит почти на полмиллиарда долларов. Об этом говорится в пресс-релизе по итогам переговоров президента ВБ Дэвида Мэлпасса с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает РИА Новости.

Согласно заявлению банка, Мэлпасс во время беседы рассказал, что предоставляет на утверждение совету директоров дополнительный займ Киеву. Он также отметил, что данный кредит увеличивается за счет гарантий двусторонних партнеров, таких как Нидерланды и Швеция, что позволяет довести его общий объем почти до 500 миллионов долларов.

Помимо этого, президент ВБ работает над оказанием дополнительной помощи Украине в размере 200 миллионов долларов к концу марта этого года. Так, для этого международная организация осуществляет подготовку новых проектов и реструктуризацию существующих.

Ранее Всемирный банк остановил все свои программы в России и Белоруссии в связи с ситуацией на Украине. «ВБ не одобрил ни одного нового кредита или инвестиций в Россию с 2014 года. С середины 2020 года также не было одобрено ни одного нового предоставления кредита Белоруссии», — говорится в заявлении организации.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России, — по его словам, ответ будет незамедлительным.

Марина Совина
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