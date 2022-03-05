В правительстве спрогнозировали длительность кризисного периода в России

Заместитель председателя правительства России по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов предположил, что кризисный период в России может продлиться 3-5 месяцев. Об этом он сообщил в разговоре с «Известиями».

Он отметил, что санкции Запада стали серьезным вызовом для российской промышленности. В то же время вице-премьер подчеркнул, что правительство России принимает эффективные меры использования бюджетных средств. В качестве примера Борисов привел налоговые льготы на НДФЛ, увеличение доли авансирования по бюджетным обязательствам. Также для ряда системообразующих предприятий были разработаны меры пониженной ставки.

По словам вице-премьера, принятые мер помогут различным отраслям безболезненно пройти этот кризисный период.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.