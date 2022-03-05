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В МИД Украины допустили встречу с Лавровым в Турции

Глава МИД Украины Кулеба не исключил переговоры с российским коллегой Лавровым в Турции

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не исключил проведения переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Турции. Его цитирует ТАСС.

Министр допустил встречу с главой российской дипломатии, если ее перспектива покажется ему содержательной и будет вписываться в общие рамки переговорного процесса.

По словам главы МИД, этот вопрос он планирует обсудить в ходе разговора с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Ранее министр иностранных дел Турции заявлял, что Анкара готова организовать встречу Кулебы и Лаврова.

3 марта состоялся третий раунд переговоров по ситуации на Украине между делегациями Москвы и Киева. Стороны договорились создать каналы связи и взаимодействия для организации гуманитарных коридоров с возможностью прекращения огня. При этом, по словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, Киев так и не получил тех результатов, на которые рассчитывал.

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Алиса Реброва
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