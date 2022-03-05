В Татарстане проведут масленичные гулянья

Масленичные гулянья проведут в Лаишевском районе Республики Татарстан. Об этом сообщает местное информационное агентство «Татар Информ».

Известно, что праздничные мероприятия в честь Масленицы состоятся 5 и 6 марта в селе Никольское на двух площадках. Жителей и гостей населенного пункта пригласили на стадион у школы №2 в Лаишеве, где 5 марта всех желающих будет ждать развлекательная программа: игры, песни, пляски, горячий чай, угощения и традиционные блины.

После этого, 6 марта, празднование начнется у «Русского подворья» в селе Никольское. Отмечается, что в этот день состоятся катания на лошадях, народные гулянья, игры, а также мастер-классы по кузнечному делу и плетению из бересты. Кроме того, специалисты расскажут о русских народных традициях.

«Село Никольское — это родина Каравона, здесь Масленица проходит по всем традициям. Это русское село, поэтому традиции здесь уважаются и сохраняются», — заявила в интервью порталу пресс-секретарь администрации района Айгуль Амирова.

Ранее россиянам дали советы по употреблению блинов. Специалист по контролю за весом Майра Рау посоветовала сократить порции, а перед тем, как есть блины, перекусить овощами или салатом.