Теннисистов Медведева и Хачанова вынудили убрать триколор из Instagram

Российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов были вынуждены убрать триколор из описания профилей в Instagram. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что триколор из аккаунтов спортсменов пропал из-за давления со стороны Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP). Медведеву и Хачанову угрожали лишением права участия в турнирах под эгидой организации.

1 марта стало известно, что ATP позволит россиянам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. Аналогичные санкции коснулись и представителей Белоруссии. Международная федерация тенниса (ITF) выступила с более жесткой позицией, лишив россиян права на участие в соревнованиях под своей эгидой.

Российские спортсмены столкнулись с санкциями со стороны различных организаций. В частности, вне международного спорта остались футбольные клубы и сборные России.