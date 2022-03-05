Теннисистов Медведева и Хачанова вынудили убрать триколор из Instagram
Российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов были вынуждены убрать триколор из описания профилей в Instagram. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что триколор из аккаунтов спортсменов пропал из-за давления со стороны Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP). Медведеву и Хачанову угрожали лишением права участия в турнирах под эгидой организации.
1 марта стало известно, что ATP позволит россиянам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. Аналогичные санкции коснулись и представителей Белоруссии. Международная федерация тенниса (ITF) выступила с более жесткой позицией, лишив россиян права на участие в соревнованиях под своей эгидой.
Российские спортсмены столкнулись с санкциями со стороны различных организаций. В частности, вне международного спорта остались футбольные клубы и сборные России.