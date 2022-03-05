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Спорт

Теннисистов Медведева и Хачанова вынудили убрать триколор из Instagram

Российские теннисисты Медведев и Хачанов убрали триколор из описания профилей в Instagram

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов были вынуждены убрать триколор из описания профилей в Instagram. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что триколор из аккаунтов спортсменов пропал из-за давления со стороны Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP). Медведеву и Хачанову угрожали лишением права участия в турнирах под эгидой организации.

1 марта стало известно, что ATP позволит россиянам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. Аналогичные санкции коснулись и представителей Белоруссии. Международная федерация тенниса (ITF) выступила с более жесткой позицией, лишив россиян права на участие в соревнованиях под своей эгидой.

Российские спортсмены столкнулись с санкциями со стороны различных организаций. В частности, вне международного спорта остались футбольные клубы и сборные России.

Николай Костюков
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