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На Луне появился новый кратер из-за столкновения с ракетой

Неизвестная ракета столкнулась с Луной и создала новый кратер диаметром 10-20 метров

Фото: NASA Apollo archive

Согласно орбитальным расчетам, в пятницу в Луну врезалась неизвестная ракета, создав новый кратер на поверхности спутника Земли. Это первый в истории известный случай непреднамеренного столкновения космического аппарата с Луной. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном в журнале Phys.org.

Столкновение, которое предсказал астроном Билл Грей, должно было произойти в 12:25 по Гринвичу на обратной стороне Луны. Скорость объекта массой четыре тонны составляла примерно 9300 километров в час, поэтому он должен был оставить кратер диаметром 10-20 метров. Скорость, траектория и время столкновения были рассчитаны с помощью наземного телескопа.

Грей изначально идентифицировал объект как ракету SpaceX, однако затем сообщил, что это может быть ракета-носитель третьей ступени Chang’e 5-T1, запущенная в 2014 году в рамках программы исследования Луны китайского космического агентства. Несмотря на то что Китай заявил, что ракета-носитель вошла в атмосферу Земли и сгорела, астроном заявил, что с Луной столкнулась вторая ракета с тем же самым названием, запущенная намного позже.

Получить изображение кратера могут только лунный разведывательный орбитальный аппарат НАСА и индийский «Чандраян-2», которые вращаются вокруг Луны. В конце января космическое агентство США заявило, что хочет исследовать кратер, но добавило, что его обнаружение будет сложной задачей, которая может занять от недель до месяцев. Оба зонда способны лишь раз в месяц наблюдать за какой-либо областью Луны.

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Александр Еникеев
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