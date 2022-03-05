Экономист высказался о возможных ограничениях против российской нефти

При отказе Запада от российской нефти России будет непросто развернуть экспортные мощности на Восток, считает экономист Сергей Хестанов. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что при этом в ближайшее время жестких ограничений ждать не стоит.

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Краткосрочная перспектива

«На самом деле, такие ограничения были ожидаемы, особенно в последние дни, когда реализовывались они в общем-то добровольным образом. Некоторые трейдеры, опасаясь прямых или косвенных санкций, заметно сократили закупку российской нефти. Более того, по тому же пути пошли и некоторые китайские участники рынка», — заметил Хетсанов.

Показательным он считает, что в большой степени ограничения были реализованы добровольно, без введения жестких ограничений и запретов. Экономист предположил, что российский рынок становится слишком рискованным для покупателей.

«Не все понимают, как теперь работать, отчитываться, какая ответственность поставщика, а какая — страховщика», — объяснил экономист.

Но даже такое непростое положение дел, по мнению Хестанова, не сулит России больших проблем в ближайшей перспективе. Значительная часть поставок идет еще по советскому трубопроводу, изменить эту систему довольно трудно с хотя бы технической точки зрения.

«Именно поэтому ждать жестких ограничений в ближайшее время не стоит. Да, кто-то закупки сократит. А кто-то нарастит. Так что пока ничего страшного я не вижу», — резюмировал собеседник «Ленты.ру».

Долгосрочная перспектива

«Больше вопросов к дальним перспективам. В ближайшее время на рынок поступит иранская нефть, санкции в отношении нее будут смягчены. А проблема здесь в том, что саудовский, иранский и российский сорта нефти очень похожи. Мы жестко конкурируем. И, соответственно, если до этого дойдет, вернется иранская нефть, шансы получить серьезные ограничения на российский продукт заметно возрастут», — предположил Хестанов.

Он уточнил, что решение по Ирану не будет быстрым. Поскольку длительное время регион находился под санкциями, потребуются дополнительные инвестиции, инженерные работы, чтобы нарастить добычу. Все это требует времени. Полноценный выход Ирана на нефтяной рынок, по оценкам Хестанова, случится не раньше, чем через год.

Специфика поставок

Чтобы попытаться компенсировать потери от возможного ухода западного потребителя, Россия может попытаться перестроиться под поставки на Восток. Но это, по словам Хестанова, сопряжено с рядом как технических, так и логистических трудностей. Неизвестно, как скоро их удастся преодолеть.

«Специфика у нас такова, что большая часть мощностей заточена под транспортировку на Запад, мощностей на Восток меньше. Кроме того, месторождения, нефть из которых поставляется на Восток, меньше основных. Если мы захотим перегонять нефть из основных месторождений на Восток, для этого часть поставок придется перевозить в цистернах по железнодорожным путям, что сложно и дорого. Кроме того, часть нашего Транссиба загружена поставками угля в Китай», — подчеркнул Хестанов.

Чтобы развернуть экспорт на Восток, по словам экономиста, потребуется серьезная работа.

«Либо придется возить нефть на кораблях, по маршруту вокруг всего земного шара. Так, конечно, тоже можно, но дорого и сложно. Понятно, что какое-то решение в итоге найдется, но пока оно, честно говоря, не просматривается», — считает экономист.

К концу года эталонная нефть марки Brent может стоить 185 долларов за баррель, предсказали аналитики JPMorgan. Аналитики говорят, что в краткосрочной перспективе масштабы шока предложения настолько велики, что цена нефти должна достичь и оставаться на уровне 120 долларов за баррель в течение нескольких месяцев.