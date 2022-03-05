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Спорт

Россия начала переговоры о создании спортивных лиг со странами СНГ и БРИКС

Россия ведет переговоры со странами СНГ и БРИКС для создания общих спортивных лиг

Фото: Виктория Федулова / Федерация конного спорта России

Министерство спорта России организовало оперативное совещание с представителями национальных спортивных федераций для обсуждения мер поддержки и составления календарного плана турниров. Об этом сообщается на сайте Федерации конного спорта России.

В ходе заседания было решено, что большинство российских спортивных мероприятий в будущем будут ориентированы на страны СНГ и БРИКС. Уже ведутся переговоры о создании общих спортивных лиг с этими государствами.

Кроме того, всероссийские соревнования теперь могут иметь открытый статус, что позволит принимать участие в таких турнирах гражданам других стран.

На фоне событий на Украине российские атлеты были лишены возможности участвовать в международных турнирах. Также страна лишилась права проведения уже запланированных мероприятий: Кубка мира по лыжным гонкам, финала Лиги чемпионов, чемпионата Европы по карате, этапа Гран-при «Формулы-1», Всемирной шахматной олимпиады и других.

Андрей Стрельцов
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