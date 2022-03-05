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Российских и белорусских мотогонщиков отстранили от международных турниров

FIM оставила российских и белорусских мотогонщиков без международных соревнований

Фото: Depositphotos

Международная мотоциклетная федерация (FIM) наложила санкции на российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщается на сайте организации.

FIM объявила о приостановке членства национальных федераций мотоциклетного спорта. Российские и белорусские атлеты отстранены от международных соревнований. Кроме того, все мероприятия под эгидой FIM на территории России и Белоруссии будут отменены. Сотрудничество федерации со странами прервано — это коснется даже проведения семинаров.

Российские спортсмены столкнулись с санкциями со стороны различных международных федераций. В ряде случаев организации подчеркнули, что ориентировались в принятии решений на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

В частности, российские футболисты остались вне международных турниров. Мера коснулась как национальных команд, так и профессиональных клубов.

Николай Костюков
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