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Кремль объяснил необходимость закона о наказании за фейки об армии

Песков назвал закон о наказании за фейки о ВС РФ нужным в связи с информационной войной

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах (ВС) России был срочно необходим в связи с развязанной против Москвы информационной войной. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента России, по вопросам трактования закона можно обращаться к юристам. «В данном случае можно только сказать, что закон принят, он подлежит к исполнению», — подчеркнул Песков.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому ужесточается ответственность за публикацию фейков о российской армии. Максимальная ответственность по нему может составить до 15 лет лишения свободы.

Ранее депутаты Государственной Думы единогласно одобрили законопроект о введении наказания за фейки о действиях ВС РФ. Документ, вносящий изменения в Уголовный кодекс России, парламентарии одобрили сразу во втором и третьем чтениях.

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Сергей Истомин
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