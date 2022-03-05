В России захотели провести альтернативную Паралимпиаду. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко поручил Минфину и Минспорта проработать вопрос о возможном проведении альтернативных Игр для паралимпийцев в Ханты-Мансийске. Политик считает, что в России созданы все условия для соревнований. «Паралимпийцы не должны лишаться того спортивного праздника, к которому они готовились в течение нескольких лет», — заявил он.

3 марта российским паралимпийцам запретили участие в Играх в Пекине. Изначально Международный паралимпийский комитет (МПК) разрешил россиянам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе, но затем изменил решение. Глава МПК Эндрю Парсонс объяснил это позицией других национальных комитетов, которые выступили против участия россиян в Паралимпиаде. Ответственность он возложил на правительства стран.

Российский спорт столкнулся с санкциями на фоне специальной операции на Украине. В частности, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) лишили российские сборные и клубы турниров под своей эгидой.