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К 30-летию региона в Ингушетии проведут фестиваль

К 30-летию региона в Ингушетии проведут фестиваль

Фото: Сергей Фомин / Glovballookpress.com

В Джейрахском районе Ингушетии в честь 30-летия возрождения региона проведут фестиваль бейсджамперов и воздушных шаров. Об этом сообщает комитет по туризму региона, передает интернет-газета «Ингушетия».

Фестиваль пройдет на территории курорта Армхи, в его рамках планируются также гастрономические и фотомероприятия.

Всего в Ингушетии в честь 30-летия возрождения республики планируется провести более 100 культурных мероприятий.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в честь 30-летия Ингушетии в Свердловской области, Крыму и Севастополе пройдут дни, посвященные ее культуре. Гостей мероприятий ждут в том числе мастер-классы народного танца, кулинарии и лекции по изготовлению изделий из рыбьей кожи.

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Сергей Истомин
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