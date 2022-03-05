К 30-летию региона в Ингушетии проведут фестиваль
К 30-летию региона в Ингушетии проведут фестиваль
В Джейрахском районе Ингушетии в честь 30-летия возрождения региона проведут фестиваль бейсджамперов и воздушных шаров. Об этом сообщает комитет по туризму региона, передает интернет-газета «Ингушетия».
Фестиваль пройдет на территории курорта Армхи, в его рамках планируются также гастрономические и фотомероприятия.
Всего в Ингушетии в честь 30-летия возрождения республики планируется провести более 100 культурных мероприятий.
Ранее сообщалось, что в 2022 году в честь 30-летия Ингушетии в Свердловской области, Крыму и Севастополе пройдут дни, посвященные ее культуре. Гостей мероприятий ждут в том числе мастер-классы народного танца, кулинарии и лекции по изготовлению изделий из рыбьей кожи.