Правительственный спецборт прибыл в США

Правительственный спецборт Ил-96-300 специального летного отряда «Россия» прибыл в столицу США для вывоза дипломатов российского МИД. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.

Самолет суммарно провел в воздухе около 15 часов. Взлетев с аэропорта Пулково, борт пролетел по территории Карельского полуострове, покинул воздушные границы России и улетел в юго-западном направлении над Атлантикой, обогнув Скандинавию.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российский правительственный спецборт Ил-96-300 заберет из Вашингтона дипломатов, которые ранее были объявлены персонами non grata.