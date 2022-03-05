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Правительственный спецборт прибыл в США

Российский правительственный борт Ил-96 прибыл в Вашингтон для вывоза дипломатов МИД

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Правительственный спецборт Ил-96-300 специального летного отряда «Россия» прибыл в столицу США для вывоза дипломатов российского МИД. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.

Самолет суммарно провел в воздухе около 15 часов. Взлетев с аэропорта Пулково, борт пролетел по территории Карельского полуострове, покинул воздушные границы России и улетел в юго-западном направлении над Атлантикой, обогнув Скандинавию.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российский правительственный спецборт Ил-96-300 заберет из Вашингтона дипломатов, которые ранее были объявлены персонами non grata.

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Дмитрий Сотак
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