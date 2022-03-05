Главный претендент на выдвижение в палату представителей штата Мичиган от округа Кент, республиканец Роберт Риган заявил, что не стоит считать Украину совершенно невинной, и что известны несколько примеров коррумпированности властей Киева, в частности, эпизоды с применением биологического оружия. Об этом сообщает MLive.

Политик отметил, что не готов осуждать Россию за спецоперацию на Украине. Он также сказал, что понимает, почему российский президент Владимир Путин принял такое решение — чтобы обезопасить свою страну от угроз. «У Украины есть некоторая история коррумпированности — отмывание денег, контрабанда, биологическое оружие, наркотики (...) Я хочу знать, что происходит на самом деле. Вот почему я не спешу заявлять: "Мы должны немедленно осудить Путина"», — сказал он.

Будучи известным соратником бывшего президента США Дональда Трампа, Риган напомнил, что

при Трампе ничего этого не случилось бы, поскольку Путин считал республиканца «сильным человеком», в то время как нынешнего американского лидера Джо Байдена он оценивает как «слабого и неумелого».

2 марта Трамп обвинил в эскалации на Украине НАТО, западные страны и лично Байдена. Он также выразил мнение, что Запад дал руководству России возможность «добиться всего, чего оно захочет» в ситуации с Украиной.