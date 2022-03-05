В Совфеде заявили о противостоящей России «с первых дней независимости» Украине

Украина вышла на тропу войны с Россией, когда приняла в 1989 году «Закон о языках Украинской ССР», согласно которому русский язык перестал быть государственным, и провозгласила себя независимой в 1991 году, считает член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«С первых дней независимости стало формироваться то антироссийское государство, которое сегодня называют "анти-Россией", и это государство встало на тропу войны. Война же может по-разному, не только военными методами проводиться. Это война с нашей историей, с русским языком, с русской культурой, с РПЦ», — поделился сенатор.

По его словам, в Европе закрывали глаза на тотальное ущемление русского языка и не находили тому подтверждений, когда приезжали с комиссиями. «Приезжали в Крым разные деятели, и верховные комиссары по делам национальных меньшинств в том числе. Когда им говоришь, что идет ущемление русского языка, они говорят: ну как, везде же говорят на русском языке на улицах. А возьмите аннотации к лекарствам почитайте, письма, которые шлют силовые органы власти гражданам Крыма, возьмите решения судов, нотариальные документы — они все на украинском языке», — отметил он.

По его мнению, Запад, напротив, потворствовал этому, финансируя НКО, деятельность которых была направлена на то, чтобы доказать, что русские — извечные враги Украины. «За это им деньги платили, вот они доказывали и через некоторое время сами начинали в это верить», — заключил Цеков.

Ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что русские немцы, проживающие в Германии, испытывают гонения в связи с ситуацией на Украине. Кроме того, спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что страны Запада на фоне антироссийской политики устроили гонения на деятелей культуры, представляющих РФ. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал гонения русских в западных странах расизмом.

