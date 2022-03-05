Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Совфеде заявили о противостоящей России «с первых дней независимости» Украине

Сенатор Цеков заявил, что антироссийское государство на Украине формировалось с 1991 года

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Украина вышла на тропу войны с Россией, когда приняла в 1989 году «Закон о языках Украинской ССР», согласно которому русский язык перестал быть государственным, и провозгласила себя независимой в 1991 году, считает член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«С первых дней независимости стало формироваться то антироссийское государство, которое сегодня называют "анти-Россией", и это государство встало на тропу войны. Война же может по-разному, не только военными методами проводиться. Это война с нашей историей, с русским языком, с русской культурой, с РПЦ», — поделился сенатор.

По его словам, в Европе закрывали глаза на тотальное ущемление русского языка и не находили тому подтверждений, когда приезжали с комиссиями. «Приезжали в Крым разные деятели, и верховные комиссары по делам национальных меньшинств в том числе. Когда им говоришь, что идет ущемление русского языка, они говорят: ну как, везде же говорят на русском языке на улицах. А возьмите аннотации к лекарствам почитайте, письма, которые шлют силовые органы власти гражданам Крыма, возьмите решения судов, нотариальные документы — они все на украинском языке», — отметил он.

Материалы по теме:
«Эти настроения — как пороховая бочка» Генерал ФСБ — о том, с какими угрозами столкнется Россия в 2022 году
«Эти настроения — как пороховая бочка»Генерал ФСБ — о том, с какими угрозами столкнется Россия в 2022 году
22 декабря
«Украина рушится на наших глазах» Как жители ДНР и ЛНР встретили российскую операцию по защите Донбасса
«Украина рушится на наших глазах»Как жители ДНР и ЛНР встретили российскую операцию по защите Донбасса
26 февраля

По его мнению, Запад, напротив, потворствовал этому, финансируя НКО, деятельность которых была направлена на то, чтобы доказать, что русские — извечные враги Украины. «За это им деньги платили, вот они доказывали и через некоторое время сами начинали в это верить», — заключил Цеков.

Ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что русские немцы, проживающие в Германии, испытывают гонения в связи с ситуацией на Украине. Кроме того, спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что страны Запада на фоне антироссийской политики устроили гонения на деятелей культуры, представляющих РФ. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал гонения русских в западных странах расизмом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Смирная
Обсудить
Последние новости
Путин исключил участие призывников и резервистов в спецоперации на Украине
Из-под Харькова эвакуировали всех индийских граждан
Врач назвала способ сделать коронавирус управляемым
В ДНР сообщили об обстреле украинскими войсками школы в Донецке
Названа еще одна модная стрижка на весну 2022 года
Олень выбил стекло в магазине одежды, ворвался внутрь и распугал посетителей
Названа минимальная стоимость недвижимости на Пхукете
Эвакуированных из Мариуполя мирных жителей доставили в ДНР
МИД России вручил ноту протеста послу США
Войска ДНР нашли в украинском цеху по производству снарядов турецкий флаг
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.