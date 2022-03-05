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Москве предрекли снижение цен на квартиры

В «ИНКОМ» заявили о росте цен на жилье в Москве из-за стандартных экономических факторов

Фото: Валерий Лукьянов / Globallookpress.com

Цены на вторичном рынке недвижимости Москвы в перспективе начнут снижаться, но это произойдет не сегодня и не завтра, говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», предоставленных «Ленте.ру». Пока события на Украине не успели сказаться на статистике рынка, констатируют аналитики.

«Значимых изменений в предложении вторичного жилья [за февраль 2022-го] не произошло, цены плавно росли под влиянием стандартных экономических факторов, — предрекли эксперты. — Украинские события и санкции против России не успели сказаться на статистике рынка в феврале, более ясную картину покажут итоги марта».

В «ИНКОМ» прогнозируют, что из-за всего происходящего обрушения рынка недвижимости не будет: первичный сегмент, вероятнее всего, вновь будет поддерживаться государственным субсидированием ипотеки, а вторичный — в существенной степени альтернативными сделками.

«В любом случае московская квартира остается основным и наиболее надежным активом — она будет востребована всегда, ее можно сдавать и извлекать из этого доход», — предрекают специалисты.

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Ранее сообщалось, что в ближайшем будущем число сделок по покупке жилья в России может увеличиться на фоне признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В Москве всплеск спроса на квартиры может произойти в течение полутора-двух месяцев, предрекли эксперты.

Нина Ташевская
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