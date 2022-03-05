В Мариуполе произошли взрывы

В районе Мариуполя произошли несколько взрывов. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Отмечается, что взрывы прозвучали около 13:00 по московскому времени. В самом городе также были замечены столбы черного дыма.

5 марта Министерство обороны России сообщило, что с 10:00 по московскому времени объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. В ведомстве отметили, что маршруты эвакуации были согласованы с украинской стороной.

Позднее в городском совете Мариуполя заявили, что эвакуация переносится в целях безопасности. В качестве причины такого решения были названы обстрелы города и его окрестностей.