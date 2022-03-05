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Раскрыта вероятная ошибка Зеленского в договоренностях с НАТО

Политолог Бышок сравнил расчет Зеленского на помощь НАТО с ошибкой Саакашвили

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Украина могла рассчитывать на военную помощь стран НАТО из-за кулуарных договоренностей президента Владимира Зеленского, которые тот неверно понял. Такое предположение высказал политолог, директор международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

«Очевидно, что у президента Зеленского были какие-то надежды на то, что гипотетическая возможность приема Украины в НАТО сделает ее страной, которая уже сейчас находится под защитой альянса. Мне кажется, какие-то кулуарные договоренности были, но президент Зеленский их воспринял слишком серьезно», — рассказал Бышок.

Он сравнил положение Зеленского с ситуацией, в которую попал бывший лидер Грузии Михаил Саакашвили в 2008 году. Тогда после грузинской атаки на Южную Осетию страны Североатлантического альянса выпустили заявления, что не собирались поддерживать Саакашвили вопреки его призывам. «Здесь слово против слова. Возможно, схожая история есть и у Зеленского», — предположил политолог.

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После того как США и НАТО отказались от создания бесполетной зоны над Украиной, Зеленский поставил под сомнение способность альянса защитить даже страны-члены альянса. По его мнению, решение Брюсселя не закрывать воздушное пространство над Украиной не приведет к конфликту НАТО с Россией. Он уверен, что члены альянса сами выдумали себе такой нарратив.

В октябре 2021 года министр обороны США Ллойд Остин от имени НАТО достаточно однозначно высказывался о защите Украины и Грузии. «Мы заверяем и укрепляем суверенитет стран, находящихся на передовой российской агрессии», — заявлял представитель ведомства.

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Дмитрий Настасьев
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