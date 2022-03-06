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Альфа-Банк продлит срок действия карт с Visa и Mastercard

Альфа-Банк заявил о продлении срока действия карт с Visa и Mastercard до конца 2028 года

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Альфа-Банк заявил о продлении срока действия всех карт с Visa и Mastercard до конца 2028 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале банка.

«Вне зависимости от того, что написано на вашей карточке, теперь она работает до 12/28. Перевыпускать карту не надо», — сообщили в банке.

В Альфа-Банке также подчеркивают, что все карточки Visa и Mastercard продолжат работать на территории России.

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26 февраля

Ранее стало известно, что международные платежные системы Visa и Mastercard приостановили работу в России. Такое решение было принято из-за введения антироссийских санкций.

Позже в Национальной системе платежных карт (НСПК) сообщили, что карты Visa и Mastercard продолжат работать в России до истечения сроков действия, а после будут перевыпущены на базе системы «Мир».

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Алевтина Запольская
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