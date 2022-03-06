Мужчин предупредили о проблемах с потенцией из-за коронавируса

Ученые предупредили мужчин о проблемах с потенцией из-за перенесенного коронавируса. Согласно новому исследованию, боль в яичках, проблемы с эрекцией, снижение количества и качества сперматозоидов напрямую связаны с последствиями перенесенного заболевания. Об этом сообщает SciTechDaily.

В исследовании Northwestern Medicine, проведенном на крупных макаках-резусах, утверждается, что несколько тканей мужских половых путей мужчины могут быть инфицированы SARS-CoV-2. Результаты показали, что простата, сосудистая сеть яичек, пенис и сами тестикулы могут быть заражены вирусом. «Мы понятия не имели, что найдем его там», — заявил ведущий исследователь, профессор клеточной биологии Томас Хоуп.

Открытие было сделано с использованием ПЭТ-сканирования, разработанного для выявления очагов инфекции в теле человека.

Ранее главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев объяснил, что проблемы с потенцией у мужчин, переболевших коронавирусом, могут возникать из-за нарушений работы сосудистой системы. По его словам, мужчинам в такой ситуации не следует заниматься самолечением или пренебрегать проблемой — необходимо пройти обследование.