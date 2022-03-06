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Спорт

Большунов выиграл Деминский марафон на 50 километров

Большунов выиграл Деминский марафон, опередив ставшего вторым Ретивых почти на 4 минуты

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов стал победителем Деминского марафона. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин преодолел дистанцию 50 километров классическим стилем за 1 час и 43,8 секунды, установив рекорд трассы. Второе место занял Глеб Ретивых, который проиграл победителю почти четыре минуты. На третьей позиции финишировал Рауль Шакирзянов.

Гонка прошла в воскресенье, 6 марта, в Ярославской области. У женщин победу одержала олимпийская чемпионка Наталья Непряева.

6 марта в 14:00 по московскому времени в Осло (Норвегия) начнется марафон классическим стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира. Россияне отстранены от соревнований по решению Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Алексей Гусев
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