Большунов выиграл Деминский марафон на 50 километров

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов стал победителем Деминского марафона. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин преодолел дистанцию 50 километров классическим стилем за 1 час и 43,8 секунды, установив рекорд трассы. Второе место занял Глеб Ретивых, который проиграл победителю почти четыре минуты. На третьей позиции финишировал Рауль Шакирзянов.

Гонка прошла в воскресенье, 6 марта, в Ярославской области. У женщин победу одержала олимпийская чемпионка Наталья Непряева.

6 марта в 14:00 по московскому времени в Осло (Норвегия) начнется марафон классическим стилем в рамках восьмого этапа Кубка мира. Россияне отстранены от соревнований по решению Международной федерации лыжного спорта (FIS).