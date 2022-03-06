Ученые переосмыслили эволюцию человека

Группа японских ученых из Университета Отаго обнаружила необычные следы на зубах диких японских макак, что заставило их переосмыслить путь эволюции человека. Результаты исследования опубликованы в журнале American Journal of Biological Anthropology.

Антропологи проанализировали зубы макак и обнаружили на них равномерные царапины и бороздки, ранее выявлявшиеся только у предков современных людей, у которых они образовались в результате использования неких каменных инструментов, помещаемых между зубами.

«Это исследование заставляет задуматься о существующих теориях культуры, сопровождающей развитие человека, а также стимулирует произвести переосмысление ранних свидетельства культурных обычаев», — заявил один из авторов работы, доктор Ян Тоул.

Он добавил, что полученные результаты показывают то, как ученые интерпретируют культурные изменения в ходе эволюции человека.

В октябре 2021 года группа международных специалистов установила, что причиной вымирания мамонтов в Сибири стало резкое изменение климата, а не человеческая деятельность.