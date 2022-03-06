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Названа повышающая риск смерти от COVID-19 группа крови

Американские ученые выявили группу крови, повышающую вероятность тяжелого течения COVID-19

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Американские ученые из Национального института исследований в области здравоохранения (NIHR) назвали группу крови, обладатели которой наиболее предрасположены к тяжелому течению COVID-19. Результаты работы опубликованы в PLOS Genetics.

Специалисты проанализировали более 3000 белков крови, чтобы выявить те, которые повышают вероятность госпитализации и смерти от коронавирусной инфекции. В итоге медики выделили шесть белков, приводящих к тяжелому течению заболевания, а также восемь, которые формируют повышенную защиту. Выяснилось, что вторая группа крови (A) обусловливает наибольшие риски возникновения осложнений и необходимости респираторной поддержки, что подтверждается предыдущими исследованиями.

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По словам специалистов, это открытие сформировало цели будущих разработок лечения и профилактики COVID-19. Однако они подчеркнули, что для окончательных выводов необходимо провести дополнительное изучение этого явления.

В феврале 2022 года медики из Торонтского университета в Канаде впервые научились менять группу крови пациентов при пересадке органов. Это удалось сделать благодаря очистке крови от специфических антигенов с помощью специальных ферментов.

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Елена Апазиди
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