«Локомотив» одержал волевую победу над худшей командой РПЛ

«Локомотив» на своем поле обыграл «Химки» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 6 марта, и завершилась со счетом 3:2 в пользу москвичей. В составе победителей голами отметились Гирано Керк, Вильсон Изидор и Ян Кухта. У гостей дубль на счету Дидье Ламкеля Зе. С 42-й минуты «Химки» играли в меньшинстве, две желтые карточки получил Бруно Виана.

«Локомотив» одержал вторую победу подряд, набрал 31 очко и вышел на пятое место в чемпионате. «Химки» остаются худшей командой РПЛ и с 14 очками замыкают турнирную таблицу.

«Локомотив» в следующем туре 12 марта на своем поле сыграет с ЦСКА. «Химки» днем позже дома встретятся с «Сочи».