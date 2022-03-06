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Спорт

Паралимпийская сборная России вылетела из Пекина в Москву

Паралимпийская сборная России в составе 71 спортсмена вылетела из Пекина в Москву

Фото: Peter Cziborra / Reuters

Сборная России, которая должна была принять участие в зимних Паралимпийских играх, вылетела из Пекина в Москву. Об этом сообщает корреспондент Ленты.ру.

Отмечается, что в составе российской делегации на Играх находился 71 спортсмен: 33 атлета представляли лыжные гонки и биатлон, 17 — сборные по следж-хоккею, десять горнолыжников, шестеро сноубордистов и пять спортсменов, представляющих керлинг на колясках.

3 марта Международный паралимпийский комитет отказался допустить российских спортсменов до соревнований на Играх 2022 года. Решение было изменено из-за того, что национальные комитеты выступили против участия россиян в соревнованиях. В России назвали решение незаконным.

Официальная церемония открытия соревнований прошла в пятницу, 4 марта. Режиссером мероприятия стал Чжан Имоу, который выступал в этом же качестве на церемониях открытия и закрытия зимней Олимпиады в китайской столице. Соревнования пройдут по 14 марта. Спортсмены разыграют 78 комплектов медалей в шести видах спорта.

Марина Совина
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