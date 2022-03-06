Норвежские лыжники заняли весь пьедестал марафона на КМ после отстранения России

Норвежский лыжник Мартин Левстрем Нюэнгет, выиграл марафон на 50 километров классическим стилем на этапе Кубка мира в Осло. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен преодолел дистанцию за 2 часа 3 минуты и 37,3 секунды. Норвежцы заняли весь пьедестал: вторым и третьим стали Сьюр Рете и Дидрик Тенсет соответственно.

В марафоне не участвовали россияне. Представители страны отстранены от соревнований по решению Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Ранее в воскресенье, 6 марта, трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов выиграл Деминский марафон в Ярославской области на 50 километров классическим стилем. У женщин победу одержала олимпийская чемпионка Наталья Непряева.