Военные эксперты из России оценили правовые последствия участия наемников в боях на стороне Украины. Они отметили, что в случае пересечения границы другого государства в период боевых действий и намерение поучаствовать в них такие лица окажутся вне защиты международных и национальных законов. Об этом сообщается на сайте Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ).

Отмечается, что такого рода наемники обычно используются не в прямых столкновениях, а устраивают засады и диверсии, в том числе на важных объектах инфраструктуры.

«В этой ситуации важно понимать, что само пересечение границы другого государства (в данном случае — Украины) во время боевых действий с намерением поучаствовать в них выводит наемника из-под защиты всех международных и национальных законов», — подчеркнули в РАПСИ.

В этом случае государства, подписавшие соответствующую Международную конвенцию, в том числе Киев, обязаны способствовать уничтожению наемника, в противном случае страна может быть признана пособником террористов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны НАТО становятся соучастниками преступлений на Украине, потворствуя отправке наемников в страну для участия в боевых действиях против России. Дипломат обвинила членов альянса в участии в военных преступлениях из-за отправки на украинскую территорию «бывших военнослужащих».

