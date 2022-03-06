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Губернатор еще одного российского региона заявил о гибели солдат на Украине

Глава Псковской области Ведерников сообщил о смерти двух офицеров-десантников на Украине

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Два офицера-десантника Константин Зизевский и Юрий Агарков погибли в ходе специальной операции на Украине. О гибели земляков написал в своем Instagram-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Оба погибших были представителями военных династий, которые хорошо известны многим жителям Псковской области. Глава региона подчеркнул, что Зизевский и Агарков с честью исполнили свой долг, доблестно и мужественно защищая безопасность России.

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Ведерников пообещал, что семьям погибших офицеров окажут всю необходимую помощь и поддержку.

5 марта глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о гибели трех российских военных в ходе спецоперации на Украине.

2 марта Министерство обороны России впервые рассказало о потерях российских войск в ходе операции на Украине. По словам официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова, число погибших с 24 февраля составило 498 человек, ранены более полутора тысяч.

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Анна Щербакова
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