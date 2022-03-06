Шольц и Беннет обсудили итоги встречи израильского премьера с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обсудили в Берлине итоги встречи израильского лидера с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась в Кремле 5 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя кабинета министров ФРГ Штеффена Хебештрайта.

Отмечается, что беседа продлилась полтора часа. «В центре внимания 90-минутного разговора находились результаты беседы, которую премьер-министр провел в Москве с российским президентом Путиным», — заявил он.

Также Хебештрайт сообщил, что по итогам встречи Шольц и Беннет договорились оставаться в тесном контакте по вопросу ситуации на Украине. По словам чиновника, оба лидера заявили о готовности «работать изо всех сил» для «прекращения войны на Украине».

Путин и Беннет встретились в Кремле в субботу, 5 марта, для обсуждения ситуации на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. После этого израильский премьер провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого они также обсудили ситуацию на Украине в контексте специальной военной операции России по защите Донбасса.

24 февраля президент России объявил о начале операции по защите Донбасса. По словам главы государства, ее целью является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.