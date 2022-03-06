Россиянам назвали альтернативы сервисам Booking и Airbnb

Россиянам назвали альтарнативы приостановившим работу сервисам бронирования отелей Booking и Airbnb. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

Так, по информации издания, аналогами зарубежных сервисов могут стать отечественные «Островок», «Броневик», «Туту.ру» и «Яндекс.Путешествия».

Компания «Броневик» предоставляет услуги резерва в России и странах СНГ и насчитывает более 20 тысяч объектов размещения.

«Островок» охватывает отели со всего мира, аудитория агрегатора оценивается в более чем 3,5 миллионов новых посетителей.

«Туту.ру» и «Яндекс.Путешествия» — популярные участники рынка, которые, помимо продажи транспортных билетов, предоставляют бронирование номеров.

О том, что сервис по бронированию жилья Booking.com перестал работать в России, сообщалось вечером 4 марта. В частности, он не позволяет искать и бронировать жилье внутри России. При этом поиск зарубежных отелей доступен. В этот же день гендиректор сервиса краткосрочной аренды жилья Airbnb Брайан Чески также объявил о приостановке работы портала в России и Белоруссии.

