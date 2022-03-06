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Стало известно о переговорах Карпина с клубом РПЛ

Валерий Карпин начал переговоры с «Ростовом» о возможном возвращении

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Главный тренер сборной России Валерий Карпин начал переговоры с «Ростовом» о возможном возвращении в клуб. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Уточняется, что в случае достижения договоренности 53-летний специалист будет совмещать работу в клубе Российской премьер-лиги с постом наставника национальной сборной страны.

Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год. В июле он стал главным тренером сборной России, а в начале августа объявил об уходе из ростовской команды.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия во всех соревнованиях. Национальная команда России потеряла шанс сыграть на чемпионате мира по футболу 2022 года.

Алексей Гусев
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