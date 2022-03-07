Apple пригрозила поставщикам штрафами

Партнеры компании Apple стараются не упоминать название американского IT-гиганта из-за огромных штрафов. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

По словам источников WSJ в азиатских компаниях, которые связаны с Apple контрактами на производство оборудования, американскую корпорацию стараются не упоминать во внутренних документах. Это связано с тем, что Apple грозит своим партнерам огромными штрафами за разглашение конфиденциальной информации.

В Азии Apple часто называют «фруктовой компанией» или иногда «Фудзи», имея в виду сорт яблок. Также производителя iPhone могут наименовать в официальных документах как «компанию стоимостью три триллиона долларов» и «почетного североамериканского клиента».

Журналисты заметили, что в январе 2021 года японский производитель камер для смартфонов O-Film Group оценил свои убытки в 426 миллионов долларов из-за потери «определенного клиента за пределами страны». В Samsung, которая также связана с Apple соглашением, компанию называют Lovely Opponent («Прекрасный противник») или сокращенно LO.

Авторы WSJ выяснили, что Apple заключает с каждым поставщиком контракт, где подробно прописывает штрафы за разглашение различной информации. Согласно раскрытым документами бывшего поставщика компании Тима Кука GT Advanced Technologies, Apple может потребовать выплату в размере 50 миллионов долларов за каждый факт разглашения секретных сведений.

В конце февраля источники The Washington Post рассказали, что сотрудники магазинов Apple начали выражать несогласие с политикой компании, касающейся заработной платы. Инсайдеры выяснили, что, опасаясь слежки со стороны менеджеров корпорации, работники магазинов обсуждают своим проблемы друг с другом, используя Android-смартфоны.