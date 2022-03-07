В ДНР при обстрелах Горловки ранены двое мирных жителей

Двое мирных жителей Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) были ранены во время обстрела украинской армией, пишет РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Огонь велся по направлению улицы Львовская. «Ранения получили мирные жители: женщина 1946 года рождения и мужчина 1966 года рождения», — рассказали в ведомстве.

Ранее в ДНР при обстрелах ВСУ были ранены пять человек. В результате обстрела ВФУ жилого массива «Комсомолец» пострадала горловчанка 1986 года рождения. В момент обстрела она находилась на рабочем месте. Обстоятельства ранения других не сообщаются.

В феврале власти Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР) обратились к Москве с просьбой защитить. После этого Россия признала их независимость и 24 февраля начала специальную военную операцию. По словам президента России Владимира Путина, ее целью является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.