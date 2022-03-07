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В ДНР при обстрелах Горловки ранены двое мирных жителей

В ДНР рассказали, что двое жителей Горловки ранены при обстреле

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Двое мирных жителей Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) были ранены во время обстрела украинской армией, пишет РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Огонь велся по направлению улицы Львовская. «Ранения получили мирные жители: женщина 1946 года рождения и мужчина 1966 года рождения», — рассказали в ведомстве.

Ранее в ДНР при обстрелах ВСУ были ранены пять человек. В результате обстрела ВФУ жилого массива «Комсомолец» пострадала горловчанка 1986 года рождения. В момент обстрела она находилась на рабочем месте. Обстоятельства ранения других не сообщаются.

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Марина Совина
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