Украинских беженцев позвали в Гватемалу

Семьи украинских мигрантов могут получить убежище в Гватемале, заявил президент страны Алехандро Джамматтеи в Twitter, пишет РИА Новости.

По его словам, Гватемальским институтом миграции были приняты меры для оказания помощи гражданам Украины. «Украинские семьи, которые хотят искать защиты в другой стране, чтобы избежать конфликта, получат убежище в Гватемале», — позвал мигрантов глава государства.

Ранее Верховный комиссар Организации Объединенных Наций (ООН) по делам беженцев Филиппо Гранди рассказал, что число украинских беженцев за последние десять дней превысило 1,5 миллиона человек. Про словам представителя международной организации, кризис с беженцами в Европе растет самыми быстрыми темпами со времен Второй мировой войны.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.