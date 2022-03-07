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Спорт

Нурмагомедов поддержал проигравшего на UFC 272 российского бойца

Хабиб Нурмагомедов поддержал проигравшего Эллиоту на UFC 272 российского бойца Уланбекова

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поддержал российского бойца смешанного стиля (MMA) Тагира Уланбекова. Его слова доступны в Instagram.

На турнире UFC 272 в Лас-Вегасе Уланбеков проиграл американцу Тиму Эллиоту единогласным решением судей. «Выше голову, младший, в любом положении мы продолжим продвигаться. Значит, так было предопределено», — подписал Нурмагомедов фото с соотечественником.

Уланбеков — друг Нурмагомедова. Боец потерпел второе поражение в карьере при 14 победах.

Также в рамках UFC 272 Умар Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, одержал победу над американцем Брайаном Келлехером. Россиянин успешно провел удушающий прием в первом раунде и заставил соперника сдаться. Для Умара Нурмагомедова эта победа стала второй во втором бою в рамках UFC.

Дарья Коршунова
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