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В Минобороны описали использование националистами граждан в качестве живых щитов

В Минобороны обвинили украинских националистов в использовании 150 граждан в качестве щита

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Военнослужащие Донецкой народной республики (ДНР) столкнулись в Мариуполе с группой вооженных украинских националистов, которые пытались использовать идущих впереди них мирных граждан в качестве живого щита. Об этом «Ленте.ру» рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Обнаружив бойцов Народной милиции, украинские националисты открыли по ним огонь из-за спин мирных граждан», — уточнил представитель ведомства, добавив, что вооруженная группа пыталась скрыться за спинами более 150 человек.

По словам Конашенкова, в результате стрельбы погибло четверо человек, еще пятеро получили ранения. Он отметил, что бойцы народной милиции ДНР вывели освобожденных граждан через район Виноградное на подконтрольную территорию и оказали им необходимую помощь.

Ранее член делегации Украины, лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия раскрыл время и место третьего раунда переговоров с российской стороной.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. В течения дня президент Украины Владимир Зеленский разорвал дипломатические отношения с Россией. 25 февраля заявил, что Киев готов к переговорам.

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Варвара Кошечкина
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