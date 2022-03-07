В Минобороны описали использование националистами граждан в качестве живых щитов

Военнослужащие Донецкой народной республики (ДНР) столкнулись в Мариуполе с группой вооженных украинских националистов, которые пытались использовать идущих впереди них мирных граждан в качестве живого щита. Об этом «Ленте.ру» рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Обнаружив бойцов Народной милиции, украинские националисты открыли по ним огонь из-за спин мирных граждан», — уточнил представитель ведомства, добавив, что вооруженная группа пыталась скрыться за спинами более 150 человек.

По словам Конашенкова, в результате стрельбы погибло четверо человек, еще пятеро получили ранения. Он отметил, что бойцы народной милиции ДНР вывели освобожденных граждан через район Виноградное на подконтрольную территорию и оказали им необходимую помощь.

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