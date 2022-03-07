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Депутат Европарламента обвинил НАТО в нарушении международного права

Депутат ЕП Котарак заявил, что НАТО первыми нарушили международное право в Югославии

Фото: Pixabay

Депутат Европарламента от Франции Андреа Котарак обвинил НАТО в нарушении международного права. Он заявил, что страны Альянса первыми пошли на этот шаг, начав операцию в Югославии, передают «Известия».

«Несмотря на то, что говорят западные СМИ, первыми, кто выбросил все принципы международного права в корзину, были сами члены НАТО», — подчеркнул парламентарий.

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Котарак указал, что Альянс принял решение о нападении в Сербии, несмотря на мнение Совета Безопасности. Он призвал вспомнить о бомбардировках 1999 года и о вторжении в Ирак в 2003 году, прежде чем обвинять Россию в агрессии на Украине.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны НАТО становятся соучастниками преступлений на Украине, потворствуя отправке наемников в страну для участия в боевых действиях против России. Дипломат также прокомментировала заявление внеочередного заседания глав МИД стран НАТО в Брюсселе о «фундаментальном» изменении отношений России «на долгосрочную перспективу». По ее словам, отношения между альянсом и Москвой испортились задолго до украинского кризиса 2014 года.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. В ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сообщил глава государства. Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

Марина Совина
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