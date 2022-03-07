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Спорт

Стали известны подробности состояния травмированного Мбаппе

Форвард ПСЖ Мбаппе избежал перелома и сможет сыграть в матче Лиги чемпионов против «Реала»

Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Globallookpress

Стали известны подробности состояния травмированного форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает L’Equipe.

23-летний нападающий получил гематому на левой ноге после удара от партнера по команде Идрисса Гейе. Однако Мбаппе удалось избежать перелома. Ранее сообщалось, что игрок получил повреждение на тренировке парижской команды.

Медицинский персонал команды продолжит работать над восстановлением футболиста, чтобы он смог восстановиться до ответного матча Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Также игрок пройдет дополнительное обследование.

Вторая встреча между «Реалом» и ПСЖ пройдет 9 марта в Мадриде. Первый матч завершился победой парижан. Единственный мяч в игре забил Мбаппе.

В нынешнем сезоне Мбаппе в 34 матчах во всех турнирах забил 24 мяча и отдал 17 голевых передач.

Дарья Коршунова
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