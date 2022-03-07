Стали известны подробности состояния травмированного Мбаппе

Стали известны подробности состояния травмированного форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает L’Equipe.

23-летний нападающий получил гематому на левой ноге после удара от партнера по команде Идрисса Гейе. Однако Мбаппе удалось избежать перелома. Ранее сообщалось, что игрок получил повреждение на тренировке парижской команды.

Медицинский персонал команды продолжит работать над восстановлением футболиста, чтобы он смог восстановиться до ответного матча Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Также игрок пройдет дополнительное обследование.

Вторая встреча между «Реалом» и ПСЖ пройдет 9 марта в Мадриде. Первый матч завершился победой парижан. Единственный мяч в игре забил Мбаппе.

В нынешнем сезоне Мбаппе в 34 матчах во всех турнирах забил 24 мяча и отдал 17 голевых передач.