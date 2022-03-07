Мбаппе получил травму перед матчем Лиги чемпионов

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе получил травму на тренировке. Об этом сообщает RMC Sport.

Игрок получил повреждение перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». 23-летний футболист пройдет медицинское обследование для определения тяжести травмы и сроков восстановления.

Вторая встреча между «Реалом» и ПСЖ пройдет 9 марта в Мадриде. Первый матч завершился победой парижан. Единственный мяч в игре забил Мбаппе.

24 февраля Мбаппе вновь отклонил предложение ПСЖ о новом контракте. Футболист отказался от соглашения на два года с зарплатой более 90 миллионов евро до уплаты налогов и намерен перейти в «Реал». Отмечается, что в испанском клубе футболист будет получать меньше, чем в ПСЖ.

В нынешнем сезоне Мбаппе в 34 матчах во всех турнирах забил 24 мяча и отдал 17 голевых передач.