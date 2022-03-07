В США раскритиковали заявившего о вине Запада в кризисе на Украине профессора

Несколько студентов Чикагского университета выступили с открытым письмом, требуя, чтобы работающий в учебном заведении американский политолог Джон Миршаймер пересмотрел свою позицию по украинскому кризису. Об этом пишет Chicago City Wire.

По словам авторов письма, критикующих профессора, он якобы комментировал конфликт, исходя из собственных интересов. Они уверены, что сотрудник Чикагского университета, который ранее отмечал причастность Штатов к конфликту на Украине, получал от российских властей деньги за свои высказывания.

Издание отмечает, что 74-летний профессор, который называет себя либеральным демократом, последние десять лет выступал в роли одного из главных критиков политики Вашингтона в отношении Киева. В частности, осенью 2014 года политолог опубликовал в Foreign Affairs статью «Почему в украинском кризисе виноват Запад: либеральные заблуждения, которые спровоцировали [президента России Владимира] Путина», а осенью 2015 года — выступил в стенах университета с докладом, касавшимся ситуации на Украине.

«Мы поощряем украинцев вести жесткую игру с русскими. Мы побуждаем украинцев думать, что в конечном итоге они станут частью Запада, потому что в конечном итоге мы победим Путина и добьемся своего», — заявил он, отметив, что украинской стороне эта позиция импонирует, однако для Киева она опасна, поскольку если власти займут жесткую позицию в отношении России, будущее Украины окажется под угрозой.

«Если они это сделают, конечным результатом станет разрушение их страны. И то, что мы делаем, по сути, приближает этот результат. Думаю, что для нас было бы гораздо разумнее поддерживать создание нейтральной Украины», — отметил Миршаймер, подчеркнув, что окончание кризиса будет выгодно и США, и Украине, и России.

В феврале политолог Джон Миршаймер в ходе интервью заявил, что США и страны ЕС виноваты в кризисе на Украине. По его словам, что с 2008 года Соединенные Штаты и страны Европы совершили ряд непоправимых ошибок, которые привели к обострению ситуации вокруг Украины. В их числе — расширение НАТО на восток и планы на включение в него Украины, потенциальное расширение ЕС и, в частности, планы по присоединению к нему Украины, угроза цветной революции в этой стране.