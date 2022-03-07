«Краснодар» дома обыграл аутсайдера РПЛ и вышел на пятое место

«Краснодар» в домашнем матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл екатеринбургский «Урал». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 7 марта, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Владимир Ильин и Эдуард Сперцян, который реализовал пенальти. У гостей забитый мяч на счету Эрика Бикфалви.

Победа позволила «Краснодару» набрать 32 очка и выйти на пятое место в чемпионате. В активе аутсайдера РПЛ «Урала» 19 очков, команда располагается на 13-й позиции.

В следующем туре «Краснодар» 13 марта на выезде сыграет со «Спартаком». «Урал» в тот же день дома примет «Ахмат».