США запланировали выделить Украине 10 миллиардов долларов

США планируют выделить Украине 10 миллиардов долларов в качестве помощи, заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, пишет РИА Новости.

Конгресс США на этой неделе намерен рассмотреть законопроект. «Администрация президента США Джо Байдена запросила гуманитарную, военную и экономическую помощь Украине в размере 10 миллиардов долларов», — подчеркнула Пелоси.

Ранее сенатор от Республиканской партии Рик Скотт допустил возможность ввода войск США на Украину. Отвечая на вопрос об отправке американских войск на Украину, Скотт сказал, что «необходимо всегда сохранять открытыми все возможности».

До этого американский лидер Джо Байден заявил, что войска страны не участвуют и не будут участвовать в вооруженном конфликте с Россией на Украине.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. В ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сообщил президент России Владимир Путин. Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.