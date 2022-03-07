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Высланные из США российские дипломаты вылетели с семьями в Москву

Дипломаты России в ООН, которых США выслали из страны, вылетели с семьями в Москву

Фото: Сергей Бобылев/ РИА Новости

Дипломаты постпредства России при ООН, которых США выслали из страны, вылетели с семьями в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

Всего из Нью-Йорка отправились на родину 50 человек, учитывая членов семей работников дипмиссии.

Для того, чтобы забрать российских дипломатов, в ночь 6 марта в столицу США прибыл правительственный спецборт Ил-96-300 специального летного отряда «Россия».

Ранее постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя сообщил, что США объявили 12 сотрудников постпредства России при ООН персонами нон грата и выслали их из страны. Работники дипмиссии должны покинуть страну до 7 марта. Дипломат добавил, что подобное решение Вашингтона говорит о неуважении к своим обязательствам в рамках Устава ООН и соглашения с принимающей стороной.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что это решение Соединенных Штатов не останется без ответа, необязательно симметричного. Она подчеркнула, что Москва расценивает высылку как циничную эскалацию в двусторонних отношениях.

Марина Совина
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