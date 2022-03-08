Apple запретила россиянам смотреть свою презентацию

Компания Apple заблокировала для российских пользователей трансляцию своей презентации, которая должна пройти во вторник, 8 марта в 21:00 по мск. Об этом сообщает ТАСС.

При попытке открыть видео на Youtube-канале Apple появляется надпись «Владелец видео запретил его просмотров в вашей стране».

На презентации компания планирует представить новую модель бюджетного Iphone и Ipad Air.

Ранее стало известно, что системы оплаты Apple pay и Google pay перестанут работать на территории России с картами российских банков.

Также компания Apple остановила продажу своих устройств на территории России и ограничила работу сервисных центров.