Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Apple запретила россиянам смотреть свою презентацию

Apple заблокировала трансляцию своей презентацию на территории России

Кадр: Apple / YouTube

Компания Apple заблокировала для российских пользователей трансляцию своей презентации, которая должна пройти во вторник, 8 марта в 21:00 по мск. Об этом сообщает ТАСС.

При попытке открыть видео на Youtube-канале Apple появляется надпись «Владелец видео запретил его просмотров в вашей стране».

На презентации компания планирует представить новую модель бюджетного Iphone и Ipad Air.

Ранее стало известно, что системы оплаты Apple pay и Google pay перестанут работать на территории России с картами российских банков.

Также компания Apple остановила продажу своих устройств на территории России и ограничила работу сервисных центров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
Назван размер выплат на детей от 8 до 16 лет в России
Apple запретила россиянам смотреть свою презентацию
Политолог оценил значимость переговоров Лаврова и Кулебы
Агрессивный водитель врезавшегося в столб автомобиля попал на видео в Москве
Shell закроет свои заправки в России
Посла Ирландии вызвали в МИД России из-за инцидента с грузовиком в Дублине
Си Цзиньпин выразил беспокойство из-за «пожара войны на европейском континенте»
В США будут требовать освобождения арестованной в России баскетболистки
Кадыров рассказал о заветной мечте принять участие в операции на Украине
Врач рассказал о рисках лечения COVID-19 с помощью бани
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.