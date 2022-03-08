Небензя раскрыл число удерживаемых на Украине в заложниках иностранцев

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя раскрыл число иностранцев, удерживаемых на Украине в заложниках. Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности ООН, передает РИА Новости.

По его словам, у Москвы вызывает обеспокоенность то, что украинские радикалы в ряде городов взяли в заложники и держат в качестве живого щита более 1,5 тысячи иностранцев. «По их судьбе мы круглосуточно работаем с соответствующими дипломатическими ведомствами», — отметил российский дипломат.

Ранее Небензя заявил, что Украина всеми методами препятствует выходу мирных граждан на территорию России. В качестве примера дипломат рассказал, что радикалы в украинской Волновахе получили приказ стрелять по ногам жителям, которые направятся к гуманитарным коридорам. Небензя объяснил такие действия опасениями Киева, что беженцы могут рассказать о преступлениях украинского режима.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

