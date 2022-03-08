Мединский понадеялся найти решение с Украиной по Крыму, ДНР и ЛНР

Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский понадеялся найти решение с Украиной по вопросу признания Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом он рассказал в интервью RT.

По словам Мединского, украинская сторона считает такой шаг практически невозможным. «На мой взгляд, между невозможно и практически невозможно большая разница. Оба вопроса имеют первостепенное значение для России, для россиян, и, разумеется, для позиции нашей делегации», — отметил он, выразив надежду, что стороны найдут решение «рано или поздно».

По итогам третьего раунда переговоров с Украиной, которые прошли в Белоруссии 7 марта, Владимир Мединский заявил, что ожидания России не оправдались. Он добавил, что переговоры будут продолжены в дальнейшем, а также выразил надежду, что в будущем сторонам удастся сделать «более существенный шаг вперед».

Третий раунд российско-украинских переговоров завершился вечером 7 марта. Он продлился почти три часа.